Mon Cahier 100 rituels Anti-stress

TOUTES LES SOLUTIONS POUR FAIRE BAISSER LA PRESSION ! Quelle que soit la situation, que le stress vienne du travail, de la gestion du quotidien ou des grands événements de la vie, il y a parmi ces 100 rituels l'outil parfait pour relaxer votre corps, gérer vos émotions et déprogrammer vos peurs... Ouh, vous sentez ce petit coup de frais dans votre esprit ? 100 RITUELS POUR Repérer ses déclencheurs et ses comportements de stress Détendre son corps, respirer, méditer Désamorcer les pensées négatives et apprivoiser les situations stressantes Lâcher prise, positiver Etre zen dans ses relations, s'organiser sans stress