Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Mon Cahier 100 rituels Anti-stress

Sylvia ANDRÉ

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
TOUTES LES SOLUTIONS POUR FAIRE BAISSER LA PRESSION ! Quelle que soit la situation, que le stress vienne du travail, de la gestion du quotidien ou des grands événements de la vie, il y a parmi ces 100 rituels l'outil parfait pour relaxer votre corps, gérer vos émotions et déprogrammer vos peurs... Ouh, vous sentez ce petit coup de frais dans votre esprit ? 100 RITUELS POUR Repérer ses déclencheurs et ses comportements de stress Détendre son corps, respirer, méditer Désamorcer les pensées négatives et apprivoiser les situations stressantes Lâcher prise, positiver Etre zen dans ses relations, s'organiser sans stress

Par Sylvia ANDRÉ
Chez Solar

|

Auteur

Sylvia ANDRÉ

Editeur

Solar

Genre

Gestion du stress

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Mon Cahier 100 rituels Anti-stress par Sylvia ANDRÉ

Commenter ce livre

 

Mon Cahier 100 rituels Anti-stress

Sylvia ANDRÉ

Paru le 04/09/2025

128 pages

Solar

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263192272
9782263192272
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.