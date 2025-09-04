Inscription
#Essais

Mon Cahier Compléments alimentaires

Émilie Demoly

ActuaLitté
SOUTENIR SON CORPS ET SON MENTAL, C'EST POSSIBLE ! Fatigue, rhumes, cheveux raplapla, sommeil en vrac ? Les compléments alimentaires sont là pour rebooster votre corps. Offrez-lui les nutriments, les vitamines et les minéraux dont il manque pour une énergie, une immunité, un mental et une beauté au top ! Avec Mon Cahier Compléments alimentaires : Choisissez vos 12 essentiels, avec la forme et le dosage optimaux... Boostez votre digestion et votre immunité avec les probiotiques, les vitamines, les antiseptiques... Retrouvez votre énergie, déstressez et combattez vos difficultés de sommeil. Boostez votre cerveau (mémoire, concentration, humeur) ! Redonnez de l'éclat à vos cheveux, vos ongles et votre peau.

Par Émilie Demoly
Chez Solar

|

Auteur

Émilie Demoly

Editeur

Solar

Genre

Diététiques

Mon Cahier Compléments alimentaires

Émilie Demoly

Paru le 04/09/2025

112 pages

Solar

8,90 €

ActuaLitté
9782263191558
