L'anatomie de la famille du meurtrier de Lincoln par l'une des plus grandes plumes américaines 1822. Une étrange famille s'installe dans une cabane isolée près de Baltimore. Cachée au milieu des arbres, la maison abrite Junius Brutus Booth, un célèbre acteur shakespearien qui a fui l'Angleterre et les accusations de bigamie qui pesaient sur lui. Il a entraîné dans son exil Mary Ann, sa jeune maîtresse, à qui il a promis l'aventure et la liberté. Tout le monde sait qui vit là. C'est un secret de polichinelle, comme le seront les dix enfants illégitimes qui y naîtront - six seulement survivront. Le génie dramatique de Junius Brutus Booth, pourtant alcoolique, imprévisible et violent, est tel que, aux quatre coins des Etats-Unis, son immense public lui pardonnait volontiers ses frasques. Certains de ses enfants choisissent même de le suivre sur les planches. Mais c'est son benjamin, John Wilkes, qui fera définitivement entrer les Booth dans l'Histoire en assassinant Abraham Lincoln. Lincoln Tragédie déploie la fresque vivante d'un pays déchiré, et interoge sur le sentiment de culpabilité et notre capacité à aimer les monstres. " Comme Tolstoï avant elle, et Natalia Ginzburg, Karen Joy Fowler a compris que la seule façon d'écrire sur l'Histoire est de raconter le fracas des drames de gens ordinaires et de leurs proches - car ce sont eux qui finiront par la faire. " NEEL MUKHERJEE, auteur de A l'état libre (Grasset)