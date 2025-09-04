les notions essentielles du droit commercial Cet ouvrage a vocation à permettre de comprendre les enjeux contemporains du droit commercial, en offrant une vision claire et complète de la matière. Il en aborde les aspects de manière pratique, sans sacrifier pour autant les questions fondamentales. Destiné aux étudiants des facultés de droit, cet ouvrage couvre ainsi l'essentiel de la matière, telle qu'elle est enseignée en licence de droit. Il sera cependant aussi utile aux praticiens, avocats ou juristes d'entreprise.