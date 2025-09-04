Inscription
#Essais

Pourquoi l'Eglise ?

Jean-Marc Tétaz, Joas Hans

ActuaLitté
L'Eglise, pourquoi cette organisation ? Peut-on être chrétien sans elle ? La communauté de foi est-elle une alternative à l'optimisation de soi ? Dans ce nouveau livre, Hans Joas se penche sur quelques questions particulièrement brûlantes. Dans cet ouvrage accessible et stimulant, le sociologue et philosophe Hans Joas parcourt des territoires sociologiques, théologiques, historiques et éthiques à la recherche d'une conception viable de l'Eglise adaptée aux sociétés contemporaines mondialisées. En onze chapitres, il aborde des penseurs et des débats clés qui vont des échecs de la théorie dite de la sécularisation au rôle du christianisme et de l'Eglise face au nationalisme rampant et aux crises des réfugiés, en passant par la question de savoir si la dignité humaine a jamais été, ou est encore, la valeur la plus élevée de l'Occident. Abordant la sociologie de l'Eglise en tant que formation communautaire spécifique du christianisme au cours des deux derniers millénaires, Hans Joas souligne la nécessité pour les conceptions chrétiennes de l'Eglise de trouver un équilibre entre la sensibilité théologique et un ancrage sociologique concret.

Par Jean-Marc Tétaz, Joas Hans
Chez Cerf

|

Auteur

Jean-Marc Tétaz, Joas Hans

Editeur

Cerf

Genre

Théologie

Pourquoi l'Eglise ?

Joas Hans

Paru le 04/09/2025

253 pages

Cerf

21,90 €

9782204168526
