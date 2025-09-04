Inscription
La prière

Daniel Vigne, Origène

Le Traité sur la prière, l'un des rares textes d'Origène intégralement conservés en langue grecque, représente comme le "foyer" spirituel de son oeuvre immense et, parmi ses ouvrages, l'un des plus révélateurs de sa théologie spirituelle. C'est dans un temps d'épreuve, chassé d'Alexandrie, qu'Origène rédige ce texte où se devine son intense vie intérieure. Mais étant avant tout un homme de la Bible, c'est sur les Ecritures, partout citées et commentées, qu'il appuie son enseignement. L'ouvrage comporte trois parties. La première (ch. 1-17) aborde la prière comme un "problème" , pour répondre aux objections et difficultés qu'elle soulève. La deuxième (18-30) est un commentaire approfondi du Notre Père. La troisième (31-34) donne des conseils pratiques sur la bonne manière de prier. Faisant suite au volume 650 de la collection, ce second tome contient les chapitres 18 à 34 du traité, ainsi que les index. Daniel Vigne, docteur en théologie, agrégé et docteur en philosophie, est chercheur et professeur honoraire à la Faculté de théologie de l'Institut Catholique de Toulouse, où il a enseigné la Patristique de 1990 à 2020. Il est l'auteur de nombreuses publications sur les Pères de l'Eglise, en particulier pré-nicéens.

Par Daniel Vigne, Origène
Chez Cerf

|

Auteur

Daniel Vigne, Origène

Editeur

Cerf

Genre

Pères de l'Eglise

La prière

Daniel Vigne, Origène

Paru le 04/09/2025

464 pages

Cerf

55,00 €

9782204162593
