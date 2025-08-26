Of course, you can! B1-B2

Of course, you can ! est une méthode d'anglais conçue pour les apprenants de niveau intermédiaire et avancé souhaitant renforcer leurs compétences linguistiques de manière progressive, efficace et ludique. Que ce soit en complément d'un cours ou en autonomie, ce programme vous aidera à perfectionner votre maîtrise de la langue grâce à une approche structurée et dynamique. A découvrir : - 20 unités thématiques autour de situations authentiques du quotidien et du monde professionnel. - Deux focus grammaire et deux focus lexique par unité pour approfondir vos connaissances. - Une rubrique " Je m'entraîne " pour approfondir la pratique grammaticale et lexicale. - Une section " J'applique ce que j'ai appris " pour utiliser vos acquis en contexte réel. - Une partie " Je joue " avec des activités ludiques et interactives pour allier plaisir et apprentissage. En bonus : Un dossier ressources regroupant des fiches essentielles sur : les verbes irréguliers ; les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes les plus utiles ; des synonymes pour enrichir son expression ; les faux amis ; les mots de liaison ; les erreurs fréquentes à éviter ; les traductions difficiles ; les principales règles d'orthographe et de ponctuation.