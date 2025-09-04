Un moment tendre et complice de la vie entre une soeur et un frère, dans ce tout-carton doux et colore qui combine a la fois divertissement, marcel adore empiler des cubes. quand la tour tombe, il rit en criant bapaboum ou tadaboum. Alice sa grande soeur le reprend a chaque fois : on dit badaboum, marcel. Mais rien n'y fait. Jusqu'au moment ou... une scène de vie quotidienne drôle et tendre a laquelle toutes les fratries s'identifieront.