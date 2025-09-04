Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Badaboum

Marguerite Courtieu, Margaux Morier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un moment tendre et complice de la vie entre une soeur et un frère, dans ce tout-carton doux et colore qui combine a la fois divertissement, marcel adore empiler des cubes. quand la tour tombe, il rit en criant bapaboum ou tadaboum. Alice sa grande soeur le reprend a chaque fois : on dit badaboum, marcel. Mais rien n'y fait. Jusqu'au moment ou... une scène de vie quotidienne drôle et tendre a laquelle toutes les fratries s'identifieront.

Par Marguerite Courtieu, Margaux Morier
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Marguerite Courtieu, Margaux Morier

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Badaboum par Marguerite Courtieu, Margaux Morier

Commenter ce livre

 

Badaboum

Marguerite Courtieu, Margaux Morier

Paru le 11/09/2025

22 pages

Editions Gallimard

12,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075229265
9782075229265
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.