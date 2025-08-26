Phileas Fogg, le capitaine Nemo, Michel Strogoff, autant de personnages de fiction qui sont des figures familières pour le grand public. Leur créateur, Jules Verne, incarne tout à la fois l'aventure, la découverte et le mystère. Pourtant, derrière cette notoriété se cache un paradoxe. A côté des quelques oeuvres qui ont fait son succès, comme Voyage au centre de la terre ou Le Tour du monde en 80 jours, Verne a écrit près d'une soixantaine de romans, dont les titres, pour la plupart, ne sont guère connus que de quelques spécialistes. Hector Servadac, Seconde patrie, Sans dessus dessous en sont des exemples. Une partie de son travail, l'écriture de nouvelles et de pièces de théâtre, est souvent ignorée. Cette biographie a pour dessein de mieux comprendre l'origine de son oeuvre et le dialogue que Verne a noué avec ses contemporains, à commencer par son éditeur, Hetzel. Au fil des pages, c'est un personnage complexe qui apparaît, un créateur souvent contraint de restreindre son imaginaire pour des raisons commerciales et un chercheur obsessionnel, fasciné par les détails et la technique. Comme beaucoup d'artistes, il a enrichi son oeuvre de ses propres souvenirs, en revisitant ses expériences, pour mieux construire un univers à part, un reflet du monde terrestre qui se voulait nourri de sciences et d'aventures.