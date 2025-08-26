L'essentiel des finances publiques

Une présentation rigoureuse et pratique des Finances de l'Etat applicables en 2022 Bien plus qu'une matière enseignée à l'Université, les Finances publiques sont devenues un incontournable pour découvrir autrement et complètement notre société et ses actualités. Dans cette perspective, le présent ouvrage appréhende l'essentiel des finances de l'Etat, des finances des collectivités locales mais également celles de la Sécurité sociale. Il offre les clefs d'entrée permettant de comprendre les difficultés récurrentes de la France en termes de déficit et d'endettement publics et leurs répercussions dans le cadre de l'élaboration des budgets publics en abordant ces problématiques autour de 5 parties : - le déséquilibre des finances publiques - les lois de finances - les lois de financement de la Sécurité sociale - les budgets locaux - l'exécution des budgets publics Cette nouvelle édition est à jour de la loi de finances pour 2022 et de la loi de financement de la sécurité sociale 2022. Points forts - Réviser et faire un point actualisé - A jour des lois de finances 2022 et de financement de la Sécurité sociale 2022 - Sous forme rédigée, une synthèse rigoureuse, pratique et à jour de l'ensemble des connaissances que le lecteur doit avoir sur cette matière