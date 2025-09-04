Fabriquer une femme

"A regarder ses propres parents, Rose voudrait croire que la vie est à peu près stable, à peu près fiable. Mais la proximité d'une amie aussi singulière, à moins de la rejeter en bloc, rend la vie inquiétante. Peut-être que depuis leur enfance, Solange a introduit dans la vie de Rose un principe de désordre". Rose et Solange, amies depuis toujours, entrent dans l'âge adulte en empruntant des chemins différents. Rose suit des études de psychologie et reste fidèle à son premier amour, tandis que Solange multiplie les aventures, tombe enceinte à quinze ans, et se lance dans une carrière de comédienne. Chacune tente de fabriquer son bonheur, mais une femme habite-t-elle jamais ses rêves d'amour ou de liberté ?