Fabriquer une femme

Marie Darrieussecq

"A regarder ses propres parents, Rose voudrait croire que la vie est à peu près stable, à peu près fiable. Mais la proximité d'une amie aussi singulière, à moins de la rejeter en bloc, rend la vie inquiétante. Peut-être que depuis leur enfance, Solange a introduit dans la vie de Rose un principe de désordre". Rose et Solange, amies depuis toujours, entrent dans l'âge adulte en empruntant des chemins différents. Rose suit des études de psychologie et reste fidèle à son premier amour, tandis que Solange multiplie les aventures, tombe enceinte à quinze ans, et se lance dans une carrière de comédienne. Chacune tente de fabriquer son bonheur, mais une femme habite-t-elle jamais ses rêves d'amour ou de liberté ?

Marie Darrieussecq
Editions Gallimard

Auteur

Marie Darrieussecq

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Fabriquer une femme

Marie Darrieussecq

Paru le 04/09/2025

336 pages

Editions Gallimard

9,50 €

Scannez le code barre 9782073115997
9782073115997
