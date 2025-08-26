Inscription
Droit administratif général

Ramu de Bellescize

ActuaLitté
Le droit administratif est le droit de l'administration et de l'activité administrative. Le droit administratif a pour objet de définir les règles de fonctionnement de l'administration, et celles permettant la soumission de l'administration au droit. C'est un droit indépendant et son contrôle est effectué par un juge spécifique, le juge administratif. Cet ouvrage est une présentation claire, structurée et accessible du droit administratif en 6 parties : le principe de légalité, l'organisation administrative, l'action administrative, les moyens juridiques de l'action administrative, la justice administrative et la responsabilité administrative. Cette nouvelle édition 2022-2023 intègre les dernières évolutions législatives, réglementaires et jurisprudentielles. Points forts - Conforme au cours de Droit administratif général et permet d'acquérir les connaissances qui sont nécessaires - En soutien du texte, de nombreux schémas et tableaux - A jour des dernières évolutions législatives et jurisprudentielles Depuis la rentrée universitaire 2021, dans une démarche écoresponsable, les titres de la collection Mémentos GUALINO sont imprimés sur papier 100% recyclé.

Par Ramu de Bellescize
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Ramu de Bellescize

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Droit administratif général

Droit administratif général

Ramu de Bellescize

Paru le 26/08/2025

256 pages

Gualino Editeur

22,50 €

ActuaLitté
9782297283946
© Notice établie par ORB
