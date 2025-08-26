Conforme au cours de Droit de l'Union européenne Le Droit de l'Union européenne constitue un ordre juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres dont les sujets sont non seulement les Etats membres eux-mêmes mais également leurs ressortissants. Le droit de l'Union européenne est d'autant plus une réalité pour chacun d'entre nous qu'aujourd'hui le trinôme Commission, Conseil et Parlement européen génère davantage de normes dans l'ordre juridique français que les pouvoirs publics français. Le présent ouvrage a pour objet de présenter l'ordre juridique et le système contentieux de l'Union européenne. Cette nouvelle édition 2023 constitue une synthèse claire, structurée et accessible pour connaître et comprendre le Droit de l'Union européenne. Points forts Conforme au cours de Droit de l'Union européenne Permet d'acquérir les connaissances indispensables En fin d'ouvrage un table de jurisprudence et un index alphabétique Une synthèse claire, structurée et accessible pour l'étudiant A jour des dernières actualités législatives et réglementaires