#Essais

Dictionnaire juridique

Alain Bénabent, Yves Gaudemet

ActuaLitté
Plus de 4 700 entrées pour découvrir, comprendre, apprendre le vocabulaire juridique. Le dictionnaire juridique 2025 propose des définitions claires et accessibles des mots du droit, pour une parfaite maîtrise du langage juridique. Couvrant les diverses disciplines du droit privé et du droit public, il recense tous les termes propres à la technique juridique ainsi que les mots du langage courant qui ont un sens spécifique ou une résonance particulière en droit. Destiné aux étudiants de L1 en droit, le dictionnaire juridique pourra les suivre tout au long de leurs études. Points forts : Inclus les adages et maximes, les locutions latines et étrangères, les expressions françaises et les grands auteurs

Par Alain Bénabent, Yves Gaudemet
Chez LGDJ

Auteur

Alain Bénabent, Yves Gaudemet

Editeur

LGDJ

Genre

Lexiques, dictionnaires

Dictionnaire juridique

Alain Bénabent, Yves Gaudemet

Paru le 26/08/2025

522 pages

LGDJ

15,00 €

9782275159225
