The Reapers

Il suffit d'une seconde pour que tout bascule, pour que des familles soient détruites, anéanties. La perte d'un être cher nous force à emprunter des chemins tortueux au point d'oublier notre propre sécurité. Lexie, jeune femme de caractère, doit faire face aux conséquences d'un acte dont elle n'est pas responsable. Isaiah sombre depuis le drame qui a touché le MC des Repears, au grand dam de Cotton, qui ignore comment l'aider. Et si la seule chose qui leur manquait était un ange tombé du ciel ? Rien ne les prédestinait à se rencontrer, pourtant, la vie leur a offert une chance et leurs chemins se sont croisés... Captive de ces deux bikers, Lexie devra lutter entre sa raison et l'attirance qui les consume tous les trois.