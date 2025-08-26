Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Polar

The Reapers

S. J Brennan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il suffit d'une seconde pour que tout bascule, pour que des familles soient détruites, anéanties. La perte d'un être cher nous force à emprunter des chemins tortueux au point d'oublier notre propre sécurité. Lexie, jeune femme de caractère, doit faire face aux conséquences d'un acte dont elle n'est pas responsable. Isaiah sombre depuis le drame qui a touché le MC des Repears, au grand dam de Cotton, qui ignore comment l'aider. Et si la seule chose qui leur manquait était un ange tombé du ciel ? Rien ne les prédestinait à se rencontrer, pourtant, la vie leur a offert une chance et leurs chemins se sont croisés... Captive de ces deux bikers, Lexie devra lutter entre sa raison et l'attirance qui les consume tous les trois.

Par S. J Brennan
Chez Editions Sharon Kena

|

Auteur

S. J Brennan

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur The Reapers par S. J Brennan

Commenter ce livre

 

The Reapers

S. J Brennan

Paru le 26/08/2025

252 pages

Editions Sharon Kena

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782819113034
9782819113034
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.