#Essais

Anna Freud et ses soeurs

Juan Pablo Lucchelli

ActuaLitté
Quelle est l'importance du cas Anna Freud pour l'histoire et la théorie de la psychanalyse ? Quel est l'impact du texte de Freud "Un enfant est battu" qui proviendrait directement du cas d'Anna ? Prenant la forme d'une véritable enquête biographique, l'essai montre que tous les textes freudiens qui ont trait à la sexualité féminine doivent presque tout à l'analyse faite par Freud sur sa fille. L'histoire de ce suivi analytique reste pourtant énigmatique sauf à l'éclairer par la notion de contretransfert qui, pour une fois, prendrait toute sa pertinence. On n'ira pas jusqu'à affirmer que le père a scellé le destin de sa fille, mais force est de constater que les destins de Freud et de la psychanalyse se confondent avec l'histoire personnelle d'Anna Freud.

Chez PU Rennes

|

Auteur

Editeur

PU Rennes

Genre

Essais

Paru le 04/09/2025

130 pages

PU Rennes

18,00 €

ActuaLitté
9791041301300
