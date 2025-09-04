Anna Freud et ses soeurs

Quelle est l'importance du cas Anna Freud pour l'histoire et la théorie de la psychanalyse ? Quel est l'impact du texte de Freud "Un enfant est battu" qui proviendrait directement du cas d'Anna ? Prenant la forme d'une véritable enquête biographique, l'essai montre que tous les textes freudiens qui ont trait à la sexualité féminine doivent presque tout à l'analyse faite par Freud sur sa fille. L'histoire de ce suivi analytique reste pourtant énigmatique sauf à l'éclairer par la notion de contretransfert qui, pour une fois, prendrait toute sa pertinence. On n'ira pas jusqu'à affirmer que le père a scellé le destin de sa fille, mais force est de constater que les destins de Freud et de la psychanalyse se confondent avec l'histoire personnelle d'Anna Freud.