Maths 3e

Bernard Demeillers, Jérôme Boudier, Emmanuelle Michaud

ActuaLitté
Pour réussir l'épreuve de maths du brevet 2026 ! - des conseils de méthode - des fiches mémo - des sujets corrigés récents - des vidéos Le succès assuré en 3 étapes ! 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Des conseils de méthode et des sujets traités pas à pas pour comprendre comment réaliser les différents types d'exercices d'un sujet de brevet en maths. 2. S'entraîner sur chaque thème du programme Des fiches mémo pour réviser l'essentiel et 70 sujets guidés, classés par thème, qui couvrent tout le programme de maths. 3. Préparer l'épreuve dans la dernière ligne droite Le jour J approche : c'est le moment de réviser à l'aide des vidéos et des sujets complets de la session 2025, pour se mettre dans les conditions de l'examen. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un accès gratuit aux ressources de 3e du site (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches, podcasts audio & vidéos, quiz, sujets de brevet corrigés...

Par Bernard Demeillers, Jérôme Boudier, Emmanuelle Michaud
Chez Hatier

Auteur

Bernard Demeillers, Jérôme Boudier, Emmanuelle Michaud

Editeur

Hatier

Genre

Annales Mathématiques

Maths 3e

Bernard Demeillers, Jérôme Boudier, Emmanuelle Michaud

Paru le 26/08/2025

288 pages

Hatier

6,95 €

9782401115262
