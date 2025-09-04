Pandora Hearts Tome 4 . Perfect edition

L'édition ultime de PandoraHearts , qui fête en 2025 ses 15 ans de parution en France ! La saga de fantasy incontournable s'offre une édition augmentée, initiée et pilotée par les éditions Ki-oon ! - Format 15 x 21 cm avec une jaquette à dorure à chaud - Ajout de pages couleurs tirées des magazines de prépublication - De nouvelles illustrations en couverture pour une nouvelle charte graphique - 1 marque-pages (limité au premier tirage) Résumé : Vincent Nightray a kidnappé Sharon ! En échange de la jeune fille, il exige que Xerxes détruise la clochette arrachée à grand peine au chat du Cheshire et qui abrite l'un des souvenirs d'Alice... un souvenir qu'apparemment certains ne souhaitent pas voir ressurgir ! Afin qu'Oz puisse se changer les idées après ce fiasco, Oscar décide de s'infiltrer avec lui dans l'école d'Ada, que le jeune rescapé de l'Abysse n'a toujours pas revue depuis son retour...