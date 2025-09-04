Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Pandora Hearts Tome 4 . Perfect edition

Jun Mochizuki

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'édition ultime de PandoraHearts , qui fête en 2025 ses 15 ans de parution en France ! La saga de fantasy incontournable s'offre une édition augmentée, initiée et pilotée par les éditions Ki-oon ! - Format 15 x 21 cm avec une jaquette à dorure à chaud - Ajout de pages couleurs tirées des magazines de prépublication - De nouvelles illustrations en couverture pour une nouvelle charte graphique - 1 marque-pages (limité au premier tirage) Résumé : Vincent Nightray a kidnappé Sharon ! En échange de la jeune fille, il exige que Xerxes détruise la clochette arrachée à grand peine au chat du Cheshire et qui abrite l'un des souvenirs d'Alice... un souvenir qu'apparemment certains ne souhaitent pas voir ressurgir ! Afin qu'Oz puisse se changer les idées après ce fiasco, Oscar décide de s'infiltrer avec lui dans l'école d'Ada, que le jeune rescapé de l'Abysse n'a toujours pas revue depuis son retour...

Par Jun Mochizuki
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Jun Mochizuki

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pandora Hearts Tome 4 . Perfect edition par Jun Mochizuki

Commenter ce livre

 

Pandora Hearts Tome 4 . Perfect edition

Jun Mochizuki

Paru le 04/09/2025

Editions Ki-oon

16,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032720134
9791032720134
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.