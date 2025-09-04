Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Dragon Hunt Tribe Tome 4

Shiro Kuroi, Damien Guinois, Quentin Matias

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Elevée par les dragons, elle doit maintenant les chasser pour survivre... Lanak et ses compagnons ont réussi à vaincre le dragon Ghilidahl, qui avait massacré les parents du jeune homme et réduit sa soeur ainsi que de nombreux autres êtres humains en esclavage... A présent, leur nouvelle mission se situe à Sarill, une cité commerçante où des disparitions mystérieuses ont été rapportées. Certains pensent qu'il s'agit d'un tueur en série, mais les jeunes chasseurs sont convaincus que le coupable est en réalité une créature qui se cache dans les égouts... Parviendront-ils à l'éliminer ? Découvrez un monde de dark fantasy ambitieux créé par Shiro Kuroi, auteur de l'acclamé Léviathan ! A la frontière entre les univers fantastiques de Ghibli et les épopées de Tolkien, une aventure épique vous attend, aux côtés d'une chasseuse de dragons au destin hors du commun !

Par Shiro Kuroi, Damien Guinois, Quentin Matias
Chez Editions Ki-oon

|

Auteur

Shiro Kuroi, Damien Guinois, Quentin Matias

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dragon Hunt Tribe Tome 4 par Shiro Kuroi, Damien Guinois, Quentin Matias

Commenter ce livre

 

Dragon Hunt Tribe Tome 4

Shiro Kuroi trad. Damien Guinois

Paru le 04/09/2025

Editions Ki-oon

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032719718
9791032719718
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.