Dragon Hunt Tribe Tome 4

Elevée par les dragons, elle doit maintenant les chasser pour survivre... Lanak et ses compagnons ont réussi à vaincre le dragon Ghilidahl, qui avait massacré les parents du jeune homme et réduit sa soeur ainsi que de nombreux autres êtres humains en esclavage... A présent, leur nouvelle mission se situe à Sarill, une cité commerçante où des disparitions mystérieuses ont été rapportées. Certains pensent qu'il s'agit d'un tueur en série, mais les jeunes chasseurs sont convaincus que le coupable est en réalité une créature qui se cache dans les égouts... Parviendront-ils à l'éliminer ? Découvrez un monde de dark fantasy ambitieux créé par Shiro Kuroi, auteur de l'acclamé Léviathan ! A la frontière entre les univers fantastiques de Ghibli et les épopées de Tolkien, une aventure épique vous attend, aux côtés d'une chasseuse de dragons au destin hors du commun !