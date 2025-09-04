Inscription
#Imaginaire

Upon a Starlit Tide

Kell Woods

Les secrets derrière les contes de fées... Et si La Petite Sirène ne connaissait pas sa véritable identité ? Dans un Saint-Malo merveilleux du XVIIIe siècle où le peuple Fée cohabite avec les humains, Lucinde Léon, fille cadette d'un riche armateur, étouffe dans le carcan de la haute société. Eprise de liberté, elle rêve d'aventures en mer, et apprend en secret la navigation auprès de Samuel, son ami contrebandier anglais. Lorsqu'elle sauve de la noyade Morgan de Châtelaine, fils d'un puissant concurrent de son père, Lucinde est immédiatement séduite par son charme et sa soif d'aventure. Piégée entre ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle désire, plongée dans un monde où se mêlent sortilèges, violence et séduction, Lucinde va faire émerger les sombres secrets que les profondeurs marines ont engloutis et la vérité sur sa propre identité dont elle ne soupçonnait rien. Dans cette uchronie sombre et enchanteresse, Kell Woods revisite le conte de La Petite Sirène avec une voix féministe et émancipatoire à la croisée des chemins entre Jane Austen et Naomi Novik, dans un ouragan de magie, de guerre et de trahison.

Kell Woods
Chez 404 Editions

|

Auteur

Kell Woods

Editeur

404 Editions

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Upon a Starlit Tide

Kell Woods

Paru le 11/09/2025

576 pages

404 Editions

20,95 €

9791032410080
