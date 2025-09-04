Une salamandre à l'oreille

" Elle avait débarqué sans prévenir, tel un orage de fin de journée [... ]. Elle et son éternel jean usé, son côté garçon manqué, ses Docs en bout de course, ses débardeurs épuisés qui ne masquaient rien, ou presque, ses cheveux poivre et sel, ses paupières interminables sur son regard braisé. " Depuis la mort de son grand amour, Samuel Page survit, au rythme de la nature, entre ses ruchers, l'éducation chaotique de ses trois enfants et la culpabilité... Un roman d'amour entre miel et chagrin, où, sur le chemin de la rédemption, surgit une salamandre. " Un grand roman sur la famille et sur l'amour fou, rare, électrique et incandescent. " Librairie Albin Michel " Quel concentré de vie, et quelle maîtrise de l'art délicat du dialogue ! " Librairie Caractères Fabrice Capizzano vit dans le Vercors. Il a exercé de nombreux métiers dont celui d'apiculteur. Il est l'auteur, aux éditions Au diable vauvert, de La Fille du chasse-neige et Le Ventre de la péniche. @font-face {font-family : "Cambria Math" ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536870145 1107305727 0 0 415 0 ; }@font-face {font-family : Cambria ; panose-1 : 2 4 5 3 5 4 6 3 2 4 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : -536869121 1107305727 33554432 0 415 0 ; }@font-face {font-family : Garamond ; panose-1 : 2 2 4 4 3 3 1 1 8 3 ; mso-font-charset : 0 ; mso-generic-font-family : roman ; mso-font-pitch : variable ; mso-font-signature : 647 2 0 0 159 0 ; }p. MsoNormal, li. MsoNormal, div. MsoNormal {mso-style-unhide : no ; mso-style-qformat : yes ; mso-style-parent : "" ; margin : 0cm ; mso-pagination : widow-orphan ; font-size : 12. 0pt ; mso-bidi-font-size : 10. 0pt ; font-family : "Cambria", serif ; mso-fareast-font-family : Cambria ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-fareast-language : EN-US ; }. MsoChpDefault {mso-style-type : export-only ; mso-default-props : yes ; font-family : "Cambria", serif ; mso-ascii-font-family : Cambria ; mso-ascii-theme-font : minor-latin ; mso-fareast-font-family : Cambria ; mso-fareast-theme-font : minor-latin ; mso-hansi-font-family : Cambria ; mso-hansi-theme-font : minor-latin ; mso-bidi-font-family : "Times New Roman" ; mso-bidi-theme-font : minor-bidi ; mso-font-kerning : 0pt ; mso-ligatures : none ; mso-fareast-language : EN-US ; }div. WordSection1 {page : WordSection1 ; }
