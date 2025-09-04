Inscription
#Essais

Poétiques de l’insaisissable

Eric Benoit

ActuaLitté
Les articles de ce volume s'appliquent à théoriser le rapport de la littérature à l'insaisissable, à l'inaccessible, à ce qui se dérobe, à ce qui échappe à la prise du concept, à ce qui tend à l'impensé voire à l'impensable. Ce livre collectif est le deuxième d'une série de cinq qui seront consacrés aux "Poétiques de la négativité" . Après Poétiques de l'incomplétude (volume 49, en 2024), le volume Poétiques de l'insaisissable résulte d'une collaboration entre le Centre Modernités et le Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Europe Classique (CEREC) de l'Université Bordeaux Montaigne. Nous avons eu ainsi l'occasion d'ouvrir nos recherches aux siècles dits "classiques" , et de confronter les esthétiques de la modernité à celles des siècles antérieurs. Au cours de cette recherche sur l'insaisissable, comme notion et comme phénomène transformant les écritures littéraires, la coupure historiographique et conceptuelle entre les siècles dits classiques (XVIIe et XVIIIe) et les siècles dits modernes (depuis le XIXe) a semblé devoir passer au second plan, laissant plutôt apparaître des continuités, des fils conducteurs trans-séculaires, parfois en lien avec la notion du "je ne sais quoi" , parfois à la faveur de perspectives mythologiques, mystiques, oniriques, érotiques, rhétoriques, linguistiques, stylistiques, métaphysiques, intrapsychiques, phénoménologiques, épistémologiques, herméneutiques... D'où le choix d'écarter pour ce volume un plan chronologique, afin de faire résonner entre elles des études sur des oeuvres appartenant aux quatre derniers siècles, et d'aborder successivement des problématiques insaisissables, des personnages insaisissables, des thématiques insaisissables, des formes insaisissables, sans oublier que la question de l'insaisissable se manifeste aussi dans d'autres arts comme la peinture et la musique. Les articles de ce volume tenteront donc de théoriser le rapport de la littérature à ce qui se dérobe, à ce qui échappe à la prise du concept, à ce qui tend à l'impensé voire à l'impensable. Parmi les auteurs qui sont ici abordés, on trouvera notamment Jean de la Croix, Jean Ogier de Gombauld, Dominique Bouhours, Boileau, Marivaux, Burke, Kant, Diderot, Rousseau, Nerval, Dumas, Balzac, Hugo, Baudelaire, Verlaine, Mallarmé, Kafka, Proust, Cocteau, Desnos, Michaux, Ponge, Roud, Giono, Caillois, Bataille, Duras, Beckett, Jaccottet, Jankélévitch, Dib, Barthes, Derrida, Jean-Pierre Richard...

Par Eric Benoit
Chez Presses Universitaires de Bordeaux

|

Auteur

Eric Benoit

Editeur

Presses Universitaires de Bordeaux

Genre

Critique Poésie

Poétiques de l’insaisissable

Eric Benoit

Paru le 04/09/2025

544 pages

Presses Universitaires de Bordeaux

16,00 €

ActuaLitté
9791030011852
© Notice établie par ORB
