Droit des régimes matrimoniaux

Rémy Cabrillac

ActuaLitté
Destinés principalement aux étudiants de master en droit, ce Précis Domat est consacré aux régimes matrimoniaux, élément essentiel du droit patrimonial de la famille. Il traite ainsi : - le droit commun des régimes matrimoniaux : contribution au charges du mariage, protection du logement familial, baux, pouvoirs de chaque époux - la détermination du régime matrimonial - le régime légal : biens acquis pendant le mariage, actif propre, parts de sociétés, dettes, gestion des biens - la dissolution et la liquidation de la communauté - le contrat de mariage - la communauté conventionnelle - la séparation de biens - la participation aux acquêts Points forts Un ouvrage clair et complet sur les régimes matrimoniaux A jour des derniers arrêts et des textes récents, notamment la loi du 14 février 2022 relative au nouveau statut de l'entrepreneur individuel

Par Rémy Cabrillac
Chez LGDJ

|

Auteur

Rémy Cabrillac

Editeur

LGDJ

Genre

Droit des régimes matrimoniaux

Droit des régimes matrimoniaux

Rémy Cabrillac

Paru le 26/08/2025

348 pages

LGDJ

39,00 €

ActuaLitté
9782275161006
© Notice établie par ORB
