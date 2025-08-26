Cet ouvrage est destiné aux étudiants en licence de droit et aborde l'ensemble du droit des biens : - Les relations entre la personne et les choses : propriété, indivision, démembrements, copropriété, possession - Les choses : biens meubles et immeubles, biens corporels et incorporels, propriété intellectuelle, choses hors du commerce, usage, échange - Les sujets qui constituent le prolongement naturel du droit des biens sont également traités dans cet ouvrage, tels que la copropriété des immeubles bâtis et la propriété littéraire et artistique. Points forts - Un ouvrage accessible qui permet une bonne compréhension d'une matière complexe - A jour des derniers arrêts intéressant le droit des biens