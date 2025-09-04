Inscription
#Essais

La biodiversité

Philippe Grandcolas

ActuaLitté
Sur Terre, nous sommes en colocation avec le reste du vivant. En malmenant la biodiversité, nous nous mettons nous-mêmes en péril. Ce livre explique pourquoi il est urgent de prendre soin de notre biodiversité et comment. 80 millions de tonnes de plastiques dans les océans, 7 milliards d'hectares de forêt asséchés par an, 30 % des batraciens en voie de disparition... L'effondrement de la biodiversité remet en cause les conditions de notre existence : notre sécurité alimentaire est menacée, notre approvisionnement en eau devient incertain, notre stabilité climatique vacille et notre santé se fragilise face aux maladies émergentes. Philippe Grandcolas repense notre rapport au vivant. Des solutions existent et cette transition exige un changement transformateur impliquant tous les acteurs, Etats, entreprises et citoyens. A l'aide de nombreuses cartes et infographies, cet ouvrage incontournable donne les clés pour comprendre et agir dès maintenant.

Philippe Grandcolas
Chez Editions Tallandier

|

Auteur

Philippe Grandcolas

Editeur

Editions Tallandier

Genre

Biodiversité, nature

Retrouver tous les articles sur La biodiversité par Philippe Grandcolas

Commenter ce livre

 

La biodiversité

Philippe Grandcolas

Paru le 04/09/2025

320 pages

Editions Tallandier

21,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791021063471
9791021063471
© Notice établie par ORB
plus d'informations

