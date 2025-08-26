Inscription
Philosophie Tle

Yohann Durand, Nathalie Nieuviarts

- Un choix de sujets de la nouvelle épreuve du Bac de philosophie, pour vous entraîner aux deux sujets d'écrit (la dissertation et l'explication de texte), sur les 17 notions du programme - Tous les corrigés, entièrement rédigés ou sous forme de plans détaillés, accompagnés des explications et conseils indispensables - Une préparation spécifique à l'oral de rattrapage du Bac - 17 fiches de cours pour retenir l'essentiel des 17 notions - Tous les repères philosophiques expliqués + 10 tutos vidéos pour s'entraîner à l'épreuve écrite + 16 sujets supplémentaires à télécharger

Paru le 26/08/2025

352 pages

7,90 €

9782017328810
© Notice établie par ORB
