Brigade Sorcellerie

Berlin, à l'orée du 20ème siècle. La société prussienne est secouée par deux bouleversements : la révolution industrielle et l'apparition inexpliquée de dons de sorcellerie dans toutes les strates sociales. Mais, raillés ou craints, sorciers et sorcières ont la plus grande difficulté à trouver leur place. Sven Adler, inspecteur de police pour qui les crimes et délits ordinaires n'ont pas de secret, est lui aussi bousculé dans ses certitudes quand une macabre découverte liée à une affaire classée lui ouvre les portes d'un univers inconnu : la magie. Sa hiérarchie le nomme à la tête d'une cellule spéciale chargée des cas relevant de la sorcellerie. Cornelia Bettman, une médium spirite issue de l'université des arts magiques, le rejoint dans cette aventure. Cette première enquête les lance à la recherche d'un jeune apprenti sorcier disparu sans laisser de traces. Mais dans les Brumes irréelles de Berlin, une force étrange agit ; une créature enfantée par la ville elle-même. Alliée ou ennemie ?