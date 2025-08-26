Connaissances et entraînements : les clés de la réussite ! Cet ouvrage entraîne aux épreuves écrites des unités 5 " Conseil et expertise en solutions bancaires et financières " et 6 " Veille organisationnelle, juridique, économique et sectorielle " issues de la réforme du BTS Banque de 2023. Ce livre accompagne le candidat en lui ouvrant la possibilité pour chaque thématique de définir une stratégie autonome de révision structurée autour d'un rappel de cours, d'exercices d'auto-évaluation et d'entraînements.