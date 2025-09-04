Les enfants, vous voulez faire une soupe ? Une soupe aussi magique que dégoûtante ? "Pour me lire, il faut des enfants bien sûr. Beaaaaaauuuuuuucoup d'enfants. Comme j'ai faim, je vous propose de préparer une soupe. Une soupe magique, ça vous dit ? Si ça fonctionne vous vous transformerez en ce que vous voulez". Grenouilles, escargots, lapins... Les enfants se transforment, mais pas vraiment en ce qu'ils veulent. Pas grave ! Le livre adore les escargots au beurre à l'ail et le lapin en sauce... Méfiance, vous dis-je, méfiance ! Bien plus qu'une simple lecture, Le Livre affamé vous invite à une véritable aventure interactive. Un album à lire en groupe, entre ami·e·s, en famille, ou même à l'école, et qui provoquera à coups sûrs frissons et fous rires.