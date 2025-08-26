Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Informatique MP2I

Asli Grimaud, Gilles Grimaud, Paul de Laboulaye

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage approfondi d'Informatique pour la filière MP2I est composé de chapitres de cours, et d'exercices (dont une part prépare aux concours les plus exigeants) ainsi que de projets et problèmes d'envergure. Il contient : - 21 chapitres enseignant les notions fondamentales, présentant des algorithmes et détaillant de nombreuses démonstrations de complexité, de terminaison et de correction, ainsi que des implémentations dans les langages C et OCaml (à parts égales) ; - 118 exercices interrogeant, chapitre par chapitre, vos connaissances. Tous les algorithmes du programme officiel de première année sont abordés. L'ensemble des sources est disponible en ligne ; - 11 projets-problèmes permettant d'approfondir l'usage et les liens entre les connaissances dispensées au sein des différents chapitres.

Par Asli Grimaud, Gilles Grimaud, Paul de Laboulaye
Chez Ellipses

|

Auteur

Asli Grimaud, Gilles Grimaud, Paul de Laboulaye

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques Prépas

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Informatique MP2I par Asli Grimaud, Gilles Grimaud, Paul de Laboulaye

Commenter ce livre

 

Informatique MP2I

Asli Grimaud, Gilles Grimaud

Paru le 26/08/2025

720 pages

Ellipses

49,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782340103849
9782340103849
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.