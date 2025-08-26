Informatique MP2I

Cet ouvrage approfondi d'Informatique pour la filière MP2I est composé de chapitres de cours, et d'exercices (dont une part prépare aux concours les plus exigeants) ainsi que de projets et problèmes d'envergure. Il contient : - 21 chapitres enseignant les notions fondamentales, présentant des algorithmes et détaillant de nombreuses démonstrations de complexité, de terminaison et de correction, ainsi que des implémentations dans les langages C et OCaml (à parts égales) ; - 118 exercices interrogeant, chapitre par chapitre, vos connaissances. Tous les algorithmes du programme officiel de première année sont abordés. L'ensemble des sources est disponible en ligne ; - 11 projets-problèmes permettant d'approfondir l'usage et les liens entre les connaissances dispensées au sein des différents chapitres.