14 fiches sur l'introduction historique au droit. Les droits antiques. Rome : le temps du "pré-droit". Rome : l'épanouissement du droit classique. Rome : un droit étatique pendant l'Antiquité tardive. Le Haut Moyen-Age : de la personnalité des lois à la territorialité du droit. Le règne de la coutume. La redécouverte du droit romain et l'avènement des droits savants. Roi de France et puissance législative L'essor du "droit français" ou l'affirmation du nationalisme juridique. La Révolution et le règne de la loi. Le tournant de la codification. Du nationalisme à la globalisation juridique.