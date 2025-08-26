Les IA en histoire, géographie et HGGSP

Le guide pratique pour apprendre à utiliser l'IA en Histoire-Géographie au collège et au lycée Pour comprendre les possibilités offertes par l'IA, apprendre à l'utiliser et en cerner les limites, ce guide propose : - 45 fiches faciles d'accès pour gagner du temps dans la préparation de vos cours et enrichir vos pratiques pédagogiques ; - des questionnements sur les enjeux scientifiques et éthiques de l'IA ; - des interviews de professionnels : institutionnels, experts... Chaque fiche est construite selon le même modèle : - une présentation claire de l'objectif (rédiger un prompt efficace, générer des illustrations historiques...) ; - les modalités de réalisation de l'objectif (le choix de l'IA, la durée de l'activité, le niveau concerné) ; - les compétences visées ; - un déroulé pas à pas illustré d'exemples et d'astuces.