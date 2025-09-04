Inscription
#Essais

Dieu existe-t-il ? Très probable

Philippe Dembour

ActuaLitté
La Foi, ses raisons, ses bienfaits En fonction de tous les éléments dont nous disposons, est-il plus vraisemblable de considérer que Dieu existe ou qu'Il n'existe pas ? Au départ d'un certain nombre de faits apparemment miraculeux et soumis à des professeurs d'université, l'auteur s'intéresse dans un premier temps à cinq miracles eucharistiques : à chaque fois, la chair en laquelle s'est transformée l'hostie lors de la consécration s'est révélée être un morceau du tissu musculaire du myocarde et des globules blancs, qui normalement disparaissent peu après le décès, sont encore en vie plusieurs années après le "miracle" . Ce passage de l'inerte au vivant interpelle au plus haut point le scientifique et le philosophe. L'auteur poursuit avec plusieurs découvertes récentes sur le fonctionnement de l'Univers ayant provoqué chez de nombreux scientifiques un cheminement spirituel les conduisant vers Dieu. Ce Dieu qui s'apparenterait au grand horloger de Voltaire est pourtant encore bien distinct du Dieu des chrétiens, un Dieu proche et bienveillant, d'amour et de pardon avec lequel nous pouvons converser comme un enfant avec son père, et auquel l'auteur s'intéresse dans un troisième et dernier temps. Car à quoi nous servirait-il d'identifier un Dieu qui aurait créé l'Univers, s'Il ne pouvait pas nous aider dans la vie à affronter les épreuves et à nous fournir repères et boussole ?

Par Philippe Dembour
Chez Mols

|

Auteur

Philippe Dembour

Editeur

Mols

Genre

Histoire des religions

Dieu existe-t-il ? Très probable

Philippe Dembour

Paru le 04/09/2025

304 pages

Mols

24,00 €

9782874023040
© Notice établie par ORB
