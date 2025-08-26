Sciences 3e

Pour réussir l'épreuve de sciences (physique-chimie, SVT, technologie) du brevet 2026 ! - des conseils de méthode - des fiches mémo - des sujets corrigés récents Le succès assuré en 3 étapes ! 1. Comprendre l'épreuve, s'approprier les méthodes Des conseils de méthode et des sujets traités pas à pas pour comprendre comment réaliser les différents types d'exercices d'un sujet de brevet en sciences. 2. S'entraîner sur chaque thème du programme Des fiches mémo, pour réviser l'essentiel, et 36 sujets guidés, classés par thème, qui couvrent tout le programme de sciences (physique-chimie, SVT, technologie). 3. Préparer l'épreuve dans la dernière ligne droite Le jour J approche : c'est le moment de réviser avec les sujets complets de la session 2025, pour se mettre dans les conditions de l'examen. En plus, avec l'achat de l'ouvrage, un accès gratuit aux ressources de 3e du site (Lien -> http : //www. annabac. com/) : fiches, quiz, sujets de brevet corrigés...