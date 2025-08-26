BTS GPME gestion de la PME

Le BTS Gestion de la PME est orienté vers une perception globale de l'activité de la PME et de son environnement. Les titulaires de ce diplôme vont occuper une place importante dans les relations avec les acteurs internes de la PME, mais aussi avec les partenaires externes, privilégiant de fortes compétences en communication, qu'elle soit écrite et orale. Cet ouvrage va vous accompagner dans le développement de votre capacité à prendre en charge des activités professionnelles, de manière à vous préparer aux épreuves écrites, mais aussi aux épreuves orales à forts coefficients. Pour chaque épreuve de l'examen, vous trouverez : - Des conseils sur les épreuves pour chacune des disciplines du BTS Gestion de la PME ; - Des fiches de révisions pour chaque matière et thème du référentiel, de manière à retenir l'essentiel ; - Des exercices et des entrainements corrigés afin d'évaluer vos connaissances et compétences dans les différents thèmes proposés ; - Des annales corrigées pour identifier votre niveau de maîtrise des domaines abordés.