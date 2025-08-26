Fiscalité des particuliers et des entreprises

Une présentation simple et la plus complète possible de la Fiscalité applicable en 2024 La fiscalité englobe toutes les règles, lois et mesures régissant le domaine fiscal d'un pays, et elle influence son fonctionnement économique, particulièrement dans le contexte actuel marqué par les crises sanitaires et économiques. Elle impacte également la vie quotidienne des citoyens en régulant tant les activités des entreprises que celles des particuliers. Cet ouvrage, en accord avec le programme de cours de fiscalité, examinera l'impôt, la taxe, la redevance et les prélèvements sociaux, en explorant les principes fondamentaux de la fiscalité (tels que la légalité, l'annualité, la nécessité et l'égalité) ainsi que les quatre principaux types de fiscalité en France (à savoir, l'impôt d'Etat, local, les prélèvements sociaux et le bouclier fiscal). Cette nouvelle édition 2024 est une présentation claire et accessible des règles fiscales françaises entièrement mises à jour. Cet ouvrage peut être utilement complété par l'ouvrage d'Exercices corrigés du même auteur dans la même collection. Points forts - Conforme au cours de Fiscalité - Permet à l'étudiant d'acquérir les connaissances indispensables - A jour des règles fiscales 2024 pour les entreprises et pour les particuliers - Ouvrage complété par l'ouvrage d'exercices corrigés du même auteur