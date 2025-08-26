Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Cours d'introduction historique au droit et d'histoire des institutions

Eric Gasparini, Eric Gojosso

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'ouvrage développe l'histoire du pouvoir et de l'administration d'une part, celle du droit et de la justice d'autre part, à travers les grandes périodes de l'histoire de France, depuis l'époque franque jusqu'aux débuts de l'époque contemporaine. Il est illustré par de nombreux cas pratiques et ponctué de conseils méthodologiques. Par la combinaison inédite de ces exercices et des connaissances, cet ouvrage est un atout indispensable à la réussite en 11e année de licence dans les matières d'histoire du droit.

Par Eric Gasparini, Eric Gojosso
Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Eric Gasparini, Eric Gojosso

Editeur

Gualino Editeur

Genre

Histoire du droit

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cours d'introduction historique au droit et d'histoire des institutions par Eric Gasparini, Eric Gojosso

Commenter ce livre

 

Cours d'introduction historique au droit et d'histoire des institutions

Eric Gasparini, Eric Gojosso

Paru le 26/08/2025

420 pages

Gualino Editeur

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782297283830
9782297283830
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Stephen King dévoile les 10 romans du XXIe siècle qu'il préfère
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.