#Essais

Le Secret de la vie

Romuald Leterrier, Jocelin Morisson

ActuaLitté
Le nouveau livre des auteurs best-sellers Romuald Leterrier et Jocelin Morisson qui bouleverse notre conception du vieillissement et de la destinée. Depuis la nuit des temps, l'humanité rêve d'un élixir de longue vie, un moyen d'échapper au vieillissement, à la maladie et aux affres du temps. Les progrès de la connaissance laissent entrevoir des possibilités concrètes mais nourrissent aussi des fantasmes irrationnels à travers les mythes transhumanistes et technoscientifiques. Dans ce nouveau livre, Romuald Leterrier et Jocelin Morisson nous plongent dans l'histoire fascinante de la mythique Fontaine de Jouvence et de la quête d'immortalité. Mais derrière ces mythes se cache une vérité plus profonde, une science oubliée du temps et de la conscience que les chamanes et les alchimistes auraient explorée bien avant nous. Les auteurs nous emmènent au coeur d'un savoir millénaire où la rétrocausalité, les synchronicités et la vision alchimique du monde ouvrent des perspectives inédites. Il s'agit d'apprendre à " boucler le temps " pour prolonger et transformer nos vies. En explorant les liens insoupçonnés entre la tradition alchimique et les dernières découvertes en biologie quantique et en physique de l'information, ce livre propose une approche révolutionnaire : et si " l'élixir de jeunesse " n'était pas une substance magique, mais un processus dynamique de connexion au futur ? A travers cette vision entièrement originale, Le Secret de la Vie bouleverse notre conception de l'être, du vieillissement et de la destinée.

|

Auteur

Editeur

Genre

Esotérisme

Paru le 11/09/2025

250 pages

19,90 €

9782813235091
