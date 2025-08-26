Inscription
#Essais

Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique

Christophe Saïsse

Pour s'entraîner et réussir l'épreuve du Brevet ! - 2 sujets complets de la session 2025, tous corrigés, pour s'entraîner dans les conditions de l'examen. - 43 sujets-exercices pour réviser tous les thèmes du programme en Histoire, Géographie et Enseignement moral et civique. - Tous les corrigés détaillés, accompagnés de conseils, de rappels de cours. - Le descriptif de l'épreuve du Brevet, des conseils généraux, un mémento des repères chronologiques et spatiaux, ainsi que de nombreuses cartes.

Par Christophe Saïsse
Chez Hachette

Auteur

Christophe Saïsse

Editeur

Hachette

Genre

Annales Histoire, Géographie

Histoire-Géographie, Enseignement moral et civique

Christophe Saïsse

Paru le 26/08/2025

200 pages

Hachette

6,50 €

9782017328902
