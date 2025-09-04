La Bistrotière

A bientôt 20 ans, il est grand temps pour Jeanne d'enfin travailler. En revanche, hors de question pour elle de seconder ses parents au café du village ! Elle ira donc apprendre le métier de couturière à Saint-Etienne. Faisant très rapidement montre d'un talent certain, Jeanne semble alors destinée à une belle carrière. Mais pour cette amoureuse des grands espaces et de l'air pur, impossible de s'habituer à la ville, à la pollution et au bruit permanent ! Retrouver ses montagnes devient sa priorité. Et un événement inattendu pourrait bien lui en donner l'occasion.