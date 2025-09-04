Inscription
La Bistrotière

Michel Lacombe, Michel Lacombe

A bientôt 20 ans, il est grand temps pour Jeanne d'enfin travailler. En revanche, hors de question pour elle de seconder ses parents au café du village ! Elle ira donc apprendre le métier de couturière à Saint-Etienne. Faisant très rapidement montre d'un talent certain, Jeanne semble alors destinée à une belle carrière. Mais pour cette amoureuse des grands espaces et de l'air pur, impossible de s'habituer à la ville, à la pollution et au bruit permanent ! Retrouver ses montagnes devient sa priorité. Et un événement inattendu pourrait bien lui en donner l'occasion.

Par Michel Lacombe, Michel Lacombe
Chez Editions De Borée

Auteur

Michel Lacombe, Michel Lacombe

Editeur

Editions De Borée

Genre

Autres régions

La Bistrotière

Michel Lacombe, Michel Lacombe

Paru le 04/09/2025

320 pages

Editions De Borée

20,90 €

9782812940750
