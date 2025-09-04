Inscription
La peinture russe

Daniel Kiecol

Découvrez l'intensité, la richesse et la diversité de l'art russe entre 1800 et 1945, des grands maîtres du réalisme aux figures révolutionnaires de l'avant-garde. Un livre d'art captivant pour plonger dans l'histoire, les bouleversements et la créativité d'un pays en mutation. Au XIXe siècle, les peintres russes, riche de leur expérience européenne, se détachent peu à peu du romantisme et de l'académisme. Ils se tournent vers un réalisme social, véritable révolution picturale menée de front par Ilya Repin, qui s'élève vite au rang d'art national. Marquée à la fois par l'impressionnisme et le symbolisme, la peinture russe entre dans la modernité au début du XX avec les artistes de l'Avant-garde, tels Malevitch et Kandinsky, qui s'affirment rapidement comme les pionniers de l'art abstrait. C'est à présent au tour de l'art russe d'influer l'Europe occidentale. Cet ouvrage offre un véritable panorama sur la peinture russe, ses spécificités et son évolution : du classicisme au romantisme, du réalisme à l'impressionnisme, de l'Art Nouveau au symbolisme. Pour finir sur le mouvement d'avant-garde. Une découverte passionnante.

Par Daniel Kiecol
Chez Editions Place des Victoires

|

Auteur

Daniel Kiecol

Editeur

Editions Place des Victoires

Genre

Ecoles de peinture

La peinture russe

Daniel Kiecol

Paru le 04/09/2025

528 pages

Editions Place des Victoires

24,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

