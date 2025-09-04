Alix, ingénieure des eaux, s'engage au Nord-Kivu au sein de Médecins sans frontières. Alix sera bousculée par les enjeux éthiques et politiques d'une région hantée par des conflits interethniques larvés - et par ses idées préconçues sur le travail humanitaire. Une plongée hyperréaliste au coeur d'une mission en Afrique Centrale, racontée au jour le jour et sans clichés. Les dessous d'une mission humanitaire comme ils n'ont jamais été racontés. Un premier roman d'un réalisme saisissant, construit comme un film d'action. Alix, sur un coup de tête, s'est engagée à Médecins sans frontières. Sa vie de couple et son job d'ingénieure des eaux la menaient dans une impasse. Elle est envoyée au Nord-Kivu, à l'ouest du Rwanda, où vivent des milliers de réfugiés. En liaison avec les Nations unies et les leaders communautaires, le travail humanitaire commence aussitôt : installation de pompes, gestion d'une épidémie de choléra... Premiers espoirs, premiers déboires. Première mission, sans cesse compromise par les tensions interethniques et les actes de délinquance. Alix doit naviguer entre les réalités du terrain, les attentes de ses collègues, le bon vouloir de l'administrateur territorial et les intérêts du " major Mars ", un ancien chef de guerre qui attend son heure... Au moment de renouveler son contrat, des questions surgissent : son engagement est-il désintéressé ? Comment rester neutre lorsqu'on est témoin d'exactions ? Pourquoi soigner des bandits aux mains couvertes de sang ? Une rencontre va tout changer et la révéler à elle-même... Loin du fantasme héroïque du fardeau de l'homme blanc, La Route de Wakale offre une immersion saisissante parmi cette " bande d'humains " dont personne n'avait raconté sans clichés le travail au jour le jour, " les pieds dans la merde et la tête dans les étoiles ".