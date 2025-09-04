Inscription
Infirmier(e) de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur

Badia Jabrane

Ce livre offre une préparation complète au concours sur titres d'infirmier de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur (catégorie A). Outre une présentation détaillée des missions et des épreuves du concours, ce guide propose des éléments de méthodologie et tous les outils nécessaires à la préparation de : - L'épreuve d'admissibilité : une ou plusieurs questions concernant l'exercice de la profession d'infirmier et portant sur les matières figurant au programme fixé pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier - L'épreuve d'admission : exposé du candidat sur sa formation et éventuellement son expérience professionnelle, suivi d'un entretien avec un jury Des sujets d'annales corrigés des sessions récentes du concours vous permettent de vous entraîner en situation.

Chez Studyrama

Concours administratifs

Paru le 04/09/2025

250 pages

18,00 €

9782759058334
