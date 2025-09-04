Passez l'année avec les Grosses Têtes et offrez-vous chaque jour une bonne dose de rire et de culture ! Des histoires drôles, des citations, les pépites de l'émission, les " Qui a dit ? " et " Les auditeurs face aux Grosses Têtes ", et l'incontournable invité du jour... De l'humour, encore de l'humour, effet anti-morosité garanti ! Retrouvez Laurent Ruquier et sa joyeuse bande de Grosses Têtes - Jeanfi Janssens, Paul El Kharrat, Arielle Dombasle, Sébastien Thoen, Isabelle Mergault, Adil Rami, Stomy Bugsy, Az, Liane Foly, Roman Doduik - pour le meilleur et pour le rire !