Les Grosses Têtes

Laurent Ruquier, RTL

Passez l'année avec les Grosses Têtes et offrez-vous chaque jour une bonne dose de rire et de culture ! Des histoires drôles, des citations, les pépites de l'émission, les " Qui a dit ? " et " Les auditeurs face aux Grosses Têtes ", et l'incontournable invité du jour... De l'humour, encore de l'humour, effet anti-morosité garanti ! Retrouvez Laurent Ruquier et sa joyeuse bande de Grosses Têtes - Jeanfi Janssens, Paul El Kharrat, Arielle Dombasle, Sébastien Thoen, Isabelle Mergault, Adil Rami, Stomy Bugsy, Az, Liane Foly, Roman Doduik - pour le meilleur et pour le rire !

Par Laurent Ruquier, RTL
Chez Michel Lafon

Auteur

Laurent Ruquier, RTL

Editeur

Michel Lafon

Genre

Calendriers adulte

Les Grosses Têtes

Laurent Ruquier, RTL

Paru le 04/09/2025

336 pages

Michel Lafon

19,95 €

Scannez le code barre 9782749962368
9782749962368
© Notice établie par ORB
