#Roman jeunesse

Tout donner !

Zoe Clauzure

ActuaLitté
Zoé Clauzure a été nommée Girl of the Year 2025 par le Time pour son engagement contre le harcèlement scolaire ! Chanter, pour Zoé, ce n'est pas un passe-temps. C'est sa respiration. Son moteur. Ce qui la fait vibrer, pleurer, rêver, vivre. Quand elle monte sur scène, plus rien d'autre ne compte. Il ne reste que la musique... et le public. Son regard, son énergie, les sourires : c'est là qu'elle sent son coeur battre plus fort. Mais quand on ose briller, certains essaient d'éteindre la lumière. Zoé ne baisse pas les yeux. Elle encaisse. Elle répond. Par sa voix. Par sa force. Par ce feu qu'elle a en elle, et que personne ne pourra éteindre. Cette histoire, c'est son histoire. Une aventure bouleversante qui parle de passion, de courage, et de la puissance d'y croire, quoi qu'il arrive.

Par Zoe Clauzure
Chez Michel Lafon

|

Auteur

Zoe Clauzure

Editeur

Michel Lafon

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Tout donner !

Zoe Clauzure

Paru le 04/09/2025

192 pages

Michel Lafon

12,95 €

9782749962139
