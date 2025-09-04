Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Les 7 clés d'entrée en géopolitique

Hervé Ghannad

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cet ouvrage a pour objectif de faire comprendre et analyser les événements internationaux sous plusieurs angles différents et ainsi maitriser les enjeux actuels de notre société. Que révèlent les discours politiques, les oeuvres d'art, ou encore les compétitions sportives sur les tensions entre les nations ? Dans un monde où tout est interconnecté, la géopolitique ne se résume plus à la seule carte des frontières. Hervé Ghannad propose dans cet ouvrage une grille de lecture originale pour décrypter les dynamiques internationales à travers 7 approches complémentaires : idéologique, historique, sportive, économique, politique, artistique et médiatique. Chaque clé est illustrée par des exemples concrets, des cas emblématiques, mais aussi des oeuvres littéraires ou picturales. Ce livre est à la fois un manuel d'analyse et une invitation à penser par soi-même. Accessible et stimulant, il s'adresse à tous : étudiants, enseignants, citoyens curieux, ou professionnels souhaitant renouveler leur regard sur l'actualité. Une lecture essentielle pour qui veut comprendre les enjeux du monde contemporain.

Par Hervé Ghannad
Chez Bréal

|

Auteur

Hervé Ghannad

Editeur

Bréal

Genre

Géopolitique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les 7 clés d'entrée en géopolitique par Hervé Ghannad

Commenter ce livre

 

Les 7 clés d'entrée en géopolitique

Hervé Ghannad

Paru le 04/09/2025

200 pages

Bréal

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782749557571
9782749557571
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.