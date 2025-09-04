Les 7 clés d'entrée en géopolitique

Cet ouvrage a pour objectif de faire comprendre et analyser les événements internationaux sous plusieurs angles différents et ainsi maitriser les enjeux actuels de notre société. Que révèlent les discours politiques, les oeuvres d'art, ou encore les compétitions sportives sur les tensions entre les nations ? Dans un monde où tout est interconnecté, la géopolitique ne se résume plus à la seule carte des frontières. Hervé Ghannad propose dans cet ouvrage une grille de lecture originale pour décrypter les dynamiques internationales à travers 7 approches complémentaires : idéologique, historique, sportive, économique, politique, artistique et médiatique. Chaque clé est illustrée par des exemples concrets, des cas emblématiques, mais aussi des oeuvres littéraires ou picturales. Ce livre est à la fois un manuel d'analyse et une invitation à penser par soi-même. Accessible et stimulant, il s'adresse à tous : étudiants, enseignants, citoyens curieux, ou professionnels souhaitant renouveler leur regard sur l'actualité. Une lecture essentielle pour qui veut comprendre les enjeux du monde contemporain.