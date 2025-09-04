Inscription
#Essais

Formater les parents

Collectif, Erès

ActuaLitté
Les transformations dans la parentalité ont été, depuis les années 1970, incroyables et elles ont incroyablement bouleversé, voire brouillé, nos idées et nos pratiques de parents et de professionnels de la petite enfance - de l'accueil au soin, de la culture à l'éducation. Quelle place est donnée à l'enfant dans nos sociétés occidentales, libérales et avancées comme on dit ? Quelle place ont les parents quand le rapport à l'enfant semble être devenu, en quelques années, la clé de leur réalisation personnelle ? Qu'est-ce qui est en jeu dans ces mutations sociétales actuelles : procréations médicalement assistées, reconfigurations du genre et des relations entre les générations, diversification des structures familiales, migrations et tensions interculturelles, implication croissante de l'Etat dans la gestion des familles, promotion de l'individualisme consumériste, sur-responsabilisation des parents... ? Et que penser de cet engouement contemporain à éduquer les parents pour développer leurs compétences ? Vous oseriez "les formater" ? Comment mettre dès lors en harmonie la dynamique évolutive de la société et les projets parentaux dont l'objectif ultime à atteindre serait bien le plein épanouissement de leurs enfants ?

Collectif, Erès
Chez Erès

|

Auteur

Collectif, Erès

Editeur

Erès

Genre

Revues de psychologie

Formater les parents

Collectif, Erès

Paru le 18/09/2025

Erès

15,00 €

ActuaLitté
9782749283630
