Les Annales officielles du Test Score IAE-Message 2026

Plus de 1 300 questions réellement posées avec les explications corrigées pour s'entraîner et atteindre les 400 points le Jour J ! Un ouvrage conçu pour mettre le candidat en situation réelle de l'examen, il permet une pratique intensive des questions habituellement posées au Score IAE-Message et apprend au candidat à gérer son temps pour atteindre l'objectif de 400 points. Véritables annales comportant 7 sessions de 2024 complètes : Culture générale, Compréhension et expression écrite en français, Raisonnement logique et numérique et Compréhension et expression écrite en anglais. Toutes les réponses sont expliquées. Qu'est-ce que le Score IAE-Message ? - Permet de candidater à plus de 440 formations universitaires en Gestion et en Management (niveaux Licence et Master) - 26 sessions du Score en 2024 (12 en métropole, 9 hors métropole et 5 à l'étranger) - Plus de 87 centres d'examen en France et à l'étranger, il y a toujours un lieu près de chez vous - Possibilité de repasser plusieurs fois le test pour améliorer son score (le maximum est 400 points) et ne retenir que le meilleur. Points forts - En partenariat exclusif avec l'association Score IAE-Message, l'ouvrage est rédigé par l'équipe du Score IAE-Message - C'est l'outil de préparation fiable et efficace - S'entraîner avec 7 tests officiels posés en 2024, corrigés et expliqués qui permettent d'identifier et de comprendre ses erreurs pour progresser - S'auto-tester dans les conditions identiques à celles de l'examen - Met à votre disposition tous les éléments vous permettant de suivre votre performance, d'identifier vos faiblesses et d'acquérir les bons réflexes pour mieux gérer votre stress, votre concentration et votre temps