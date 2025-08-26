Inscription
#Essais

Les Annales officielles du Test Score IAE-Message 2026

Plus de 1 300 questions réellement posées avec les explications corrigées pour s'entraîner et atteindre les 400 points le Jour J ! Un ouvrage conçu pour mettre le candidat en situation réelle de l'examen, il permet une pratique intensive des questions habituellement posées au Score IAE-Message et apprend au candidat à gérer son temps pour atteindre l'objectif de 400 points. Véritables annales comportant 7 sessions de 2024 complètes : Culture générale, Compréhension et expression écrite en français, Raisonnement logique et numérique et Compréhension et expression écrite en anglais. Toutes les réponses sont expliquées. Qu'est-ce que le Score IAE-Message ? - Permet de candidater à plus de 440 formations universitaires en Gestion et en Management (niveaux Licence et Master) - 26 sessions du Score en 2024 (12 en métropole, 9 hors métropole et 5 à l'étranger) - Plus de 87 centres d'examen en France et à l'étranger, il y a toujours un lieu près de chez vous - Possibilité de repasser plusieurs fois le test pour améliorer son score (le maximum est 400 points) et ne retenir que le meilleur. Points forts - En partenariat exclusif avec l'association Score IAE-Message, l'ouvrage est rédigé par l'équipe du Score IAE-Message - C'est l'outil de préparation fiable et efficace - S'entraîner avec 7 tests officiels posés en 2024, corrigés et expliqués qui permettent d'identifier et de comprendre ses erreurs pour progresser - S'auto-tester dans les conditions identiques à celles de l'examen - Met à votre disposition tous les éléments vous permettant de suivre votre performance, d'identifier vos faiblesses et d'acquérir les bons réflexes pour mieux gérer votre stress, votre concentration et votre temps

Chez Gualino Editeur

|

Auteur

Editeur

Genre

Les Annales officielles du Test Score IAE-Message 2026

Paru le 26/08/2025

444 pages

26,00 €

9782297286107
