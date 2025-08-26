Pourquoi vais-je apprendre utile avec "mémentos" ? - C'est un cours complet et synthétique avec des aides pédagogiques différenciées. - Il correspond à un enseignement dispensé en Licence et Master. - Il est entièrement rédigé de manière structurée, claire et accessible. - il est à jour de l'actualité la plus récente. Utiliser un mémentos, c'est apprendre plus facilement et mémoriser plus rapidement ! L'ouvrage présente les institutions de la Ve République, ses origines, ses fondements et ses mutations. Il intègre l'étude des règles constitutionnelles écrites (textes) et non écrites issues de la pratique (coutume, conventions, usages), et laisse une large place à la jurisprudence constitutionnelle, devenue une source à part entière du droit constitutionnel de la Ve République. Cet ouvrage est une présentation claire, structurée et accessible des institutions de la Ve République à jour des dernières actualités constitutionnelles. La démarche pédagogique est fondée sur le recours aux tableaux, schémas, graphiques, encarts, mots-clefs et cartes mentales. Les caractéristiques générales de la Constitution et du régime politique, ainsi que les pouvoirs publics constitutionnels (chef de l'Etat, gouvernement, parlement, Conseil constitutionnel) sont présentés et expliqués de façon détaillée et problématisée, ainsi que les principaux facteurs d'adaptation de la Constitution (intégration dans l'Union européenne, équilibre des pouvoirs, moralisation de la vie publique, efficacité gouvernementale et parlementaire).