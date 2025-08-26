Pour comprendre la notion et les fondements du droit. Quelle est la différence entre droit objectif et droits subjectifs, entre droit privé et droit public ? Une présentation des fondements, des principes et des concepts fondamentaux du système juridique qui aborde les sources du droit (loi, jurisprudence, doctrine), ainsi que les différentes branches du droit (civil, pénal, administratif et constitutionnel). En résumé, l'Introduction au droit offre un aperçu global du système juridique et constitue souvent le point de départ pour l'étude plus approfondie des différentes branches du droit. Points forts - Une présentation d'ensemble du droit qui régit les grands débats de notre société : l'euthanasie, la GPA... - L'ouvrage adopte une présentation classique : le droit objectif qui permet de comprendre ce qu'est la règle de droit, les sources du droit... et les droits subjectifs, qui sont les prérogatives reconnues à chaque sujet de droit. - L'uvrage s'appuie largement sur les références jurisprudentielles et doctrinales pour permettre à l'étudiant d'approfondir ses connaissances. - Conforme au cours d'Introduction générale au droit dispensé en cours